Всю ночь на 16-е марта, под столицей Украины шли напряженные артиллерийские бои

О том, что в эту ночь, ВСУ начали контратакующую операцию, вследствие которой, "утилизировано" довольно много военной техники "русской орды", включая и личный состав оккупантов, ссылаясь на слова советника главы МВД, Вадима Денисенко, прозвучавшие в эфире "Единого телемарафона", пишет " Укринформ ".

В частности, в западном направлении от Киева, все темное время этих суток, продолжалось артиллерийское противостояние, так как наша армия перешла к наступательным действиям. Таким образом, сейчас, в среду, 16-го марта, по словам Денисенко, все "в целом все идет нормально": ликвидировано достаточно много военной техники и живой силы рашистов.

Также, около 6 часов утра, российские оккупанты снова попытались нанести удар по Киеву, но расчеты ПВО отработали, и была сбита как минимум одна ракета.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в боях с оккупантами погибла мать двенадцати детей.

Также ранее мы информировали о том, что оккупанты похитили мэра Скадовска и секретаря горсовета.

А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ уничтожили 10 членов высшего командования армии оккупантов.