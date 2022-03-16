Сегодня, 15 марта, уже 20-й день войны России против Украины. В большинстве областей ночью раздавались воздушные тревоги. Враг продолжает целенаправленно уничтожать инфраструктуру и дома местных жителей.

В Гостомеле Киевской области большое количество жилых домов были обстреляны или разрушены оккупантами. Об этом сообщили в социальных сетях.

На фото видно, что на улицах города ржавеет уничтоженная техника оккупантов, обстрелянные многоэтажные и частные дома жителей. Некоторые постройки разрушены настолько, что жить там уже невозможно.

Напомним, что ВСУ уничтожают авиацию РФ под Херсоном, фото блестящей операции.

Как сообщала Politeka, сколько лет понадобится Украине, чтобы разминировать территории.

Также Politeka писала, на территории Запорожской АЭС раздались взрывы.