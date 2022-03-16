В среду, 16 марта, вечером российские оккупанты обстреляли несколько домов в Подольском районе Киева. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и ГСЧС.
По данным спасателей, в результате вражеского обстрела произошло возгорание в трех жилых частных домах.
"16 марта в 17:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в Подольском районе столицы....По прибытию, бойцы обнаружили отдельные очаги возгорания из-за попадания осколков снаряда в три 1-этажные отдельно стоящие жилые дома", - говорится в сообщении.
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В 18:34 спасатели локализовали пожар на общей площади 150 кв. м и в 18:42 - ликвидировали.
На месте задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.
Кличко также добавил, что в результате обстрела поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.
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