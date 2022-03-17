Как пишет Politeka.net, в мэр Киева Виталий Кличко эфире телемарафона UAразом рассказал о ситуации в столице.
Главные тезисы:
— Ущерб инфраструктуре города оценивается в миллиарды долларов, хоть точных цифр пока нет.
— Комендантский час вводят военные, власти города только обеспечивают его выполнение, цель – обнаружение диверсионных групп.
— Киев увеличивает запасы еды, воды и медикаментов – в других городах противник уничтожает критическую инфраструктуру, и сейчас предпринимаются усилия, чтобы не допустить этого в столице.
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— В первую очередь поддержку будут получать женщины, дети и люди пожилого возраста.
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