Мер Киева Виталий Кличко отчитался о ситуации в украинской столице и объяснил, для чего вводился комендантский час на 35 часов.

Как пишет Politeka.net, в мэр Киева Виталий Кличко эфире телемарафона UAразом рассказал о ситуации в столице.

Главные тезисы:

— Ущерб инфраструктуре города оценивается в миллиарды долларов, хоть точных цифр пока нет.

— Комендантский час вводят военные, власти города только обеспечивают его выполнение, цель – обнаружение диверсионных групп.

— Киев увеличивает запасы еды, воды и медикаментов – в других городах противник уничтожает критическую инфраструктуру, и сейчас предпринимаются усилия, чтобы не допустить этого в столице.

— В первую очередь поддержку будут получать женщины, дети и люди пожилого возраста.

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