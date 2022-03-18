Под Киевом сбили очередной боевой самолет "русской орды"

О том, что подразделениями ПВО в Киевской области был "приземлен" хваленый истребитель-бомбардировщик "орков", даже без использования какой-либо серьезной техники, а обычным переносным зенитным ракетным комплексом, в своем Telegram-канале, информирует глава ОВА, генерал-лейтенант ВСУ, Александр Павлюк .

В частности, трагическое для "орков" событие, и довольно радостное для киевлян, произошло в эту пятницу, 18-го марта. Около 8 часов утра, в Бучанском районе Киевской области, подразделения ПВО Сухопутных войск Украины, ликвидировали истребитель-бомбардировщик СУ-34.

Отдельно стоит отметить - этот самолет оккупантов внезапно "наткнулся" на ракету, выпущенную из ПЗРК "Стингер", после чего успешно врезался в украинскую землю.

Также, экипаж не успел катапультироваться, а самолет свалился на временно оккупированной территории нашей страны.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что летающий объект оккупантов сбили возле Одессы.

Также ранее мы информировали о том, что россияне начали обстреливать Житомирскую область.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Украину могут направить миротворческую миссию.