Под Киевом сбили очередной боевой самолет "русской орды"
О том, что подразделениями ПВО в Киевской области был "приземлен" хваленый истребитель-бомбардировщик "орков", даже без использования какой-либо серьезной техники, а обычным переносным зенитным ракетным комплексом, в своем Telegram-канале, информирует глава ОВА, генерал-лейтенант ВСУ,
В частности, трагическое для "орков" событие, и довольно радостное для киевлян, произошло в эту пятницу, 18-го марта. Около 8 часов утра, в Бучанском районе Киевской области, подразделения ПВО Сухопутных войск Украины, ликвидировали истребитель-бомбардировщик СУ-34.
Отдельно стоит отметить - этот самолет оккупантов внезапно "наткнулся" на ракету, выпущенную из ПЗРК "Стингер", после чего успешно врезался в украинскую землю.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Это точно не аэропорт": мэр Львова Садовой сообщил об обстреле
Встреча Путина и Зеленского: в ОП объявили возможные сроки
Сирийцы массово отказываются воевать в Украине и готовятся дезертировать: новые данные разведки
«Бросают свою технику и уходят в лес»: в Пентагоне раскрыли, что может окончательно добить оккупантов
Также, экипаж не успел катапультироваться, а самолет свалился на временно оккупированной территории нашей страны.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что летающий объект оккупантов сбили возле Одессы.
Также ранее мы информировали о том, что россияне начали обстреливать Житомирскую область.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Украину могут направить миротворческую миссию.