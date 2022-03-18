Появились кадры последствий контратаки украинских сил в Киевской области. Фото показал журналист Радио Свобода Левко Стек в своем телеграм-канале.

«Кроме бронетехники в разбитой русской колонне был грузовик, перевозивший противотанковые мины», - отметил журналист.

Также около 8:15 18 марта в Бучанському районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный СУ-34. Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер"

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, с начала войны по состоянию на 18 марта общие боевые потери российских захватчиков составляют 14200 живой силы, 450 танков, 1 448 боевых бронированных машин, 93 самолета, 112 вертолетов.

Напомним, на утро 18 марта в Киевской ОГА сообщали, что в Бучанском районе в Макаровской общине нет воды, газа, электричества и связи. Поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага. "Бучанская и Немешаевсская общины-окопался враг.

В Бородянской, Гостомельской и Дмитровской общинах - передвижение врага. В Ирпене и Гостомельской общине ночью были бои.

Броварской район - на утро ситуация напряженная, но контролируемая. В Барышевском, Калитянській, Великодимерській и Калиновской общинах - вражеская техника.

Вышгородский район - в оккупированных Іванківській, Дымерской и Полесской территориальных общинах гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.

Продолжается эвакуация людей из оккупированных Дымерской общины. Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах

Напомним, оккупант позвонил матери и умоляет помощи гадалки: "Попроси, чтобы она что-то сделала"

Как сообщала Politeka, ВСУ отбросили войска оккупантов в 40 км от Николаева: кадры разбитой техники

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