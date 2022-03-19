19 марта утром едкий дым накрыл Киев, жители города почувствовали сильный запах гари. Об этом пишут в социальных сетях.

При этом сервисы мониторинга качества воздуха фиксируют резкое ухудшение показателей.

Ситуацию прокомментировал советник главы МВД Вадим Денисенко. По его информации, жители Киева почувствовали дым со свалки, которая догорает под Новыми Петровцами.

"Безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и Дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется», - отметил он.

Также Денисенко добавил, что в Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме.

В ГСЧС сообщили, что в столице и Киевской области наблюдается загазованность воздуха, связанная с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности Земли.

"Смог сегодня не является причиной для паники в обществе. Так, по состоянию на 07:00 утра 19 марта в Киевской области не зафиксировано пожаров в экосистемах, в зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение суток 18 марта пожарные ГСЧС в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, а именно возгорание травяного настила, которые были вызваны неосторожным происхождению с огнем граждан.

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