Больше не сможет помогать оккупантам, и сядет "за решетку" надолго.

В столице Украины задержан очередной сторонник "русского мира"

О том, что в Киеве выявили предателя, помогающего ДРГ оккупантов, а потом у него же еще и нашли огромный арсенал разнообразного оружия, на своей странице в соцсети Facebook, информирует Полиция Киева.

В частности, правоохранители отрабатывали оперативные сведения, касающиеся граждан-коллаборантов и лиц, которые осуществляют разведывательно-подрывные дейсьтвия на территории нашей страны. В итоге сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью в Черниговской области и городе Киеве Шевченковского управления Нацполиции, был задержан житель столицы.

По словам начальника Шевченковского управления Нацполиции, Игоря Падюка, злоумышленник явно хотел "поспособствовать" ДРГ оккупантов в Киеве - после проведения обыска по месту проживания фигуранта, были найдены и изъяты: 7 единиц огнестрельного оружия, включая винтовки с "оптикой", около 25 единиц холодного оружия, почти 3 тысячи патронов различного калибра, а также автоматическое оружие военного стандарта.

Также, "отыскались" шевроны военных формирований РФ, паспорта времен Советского Союза и, литература, имеющая пропагандистский и военный характер. Что характерно, задержанный оказался ранее судимым за имущественные преступления - это житель Шевченковского района, 1957-го года рождения.

Относительно этого задержанного возбудили уголовное производство, согласно части 1 статья 263 "Уголовного кодекса Украины", и злоумышленник получит минимум 7 лет лишения свободы. А за причастность к совершению преступлений против основ Нацбезопасности Украины, то есть за более серьезное злодеяние, возможно и наказание посолиднее.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты обманом вынуждают жителей Мариуполя носить белые повязки.

Также ранее мы информировали о том, что в Одессе задержали диверсанта с богатым арсеналом спецсредств.

А до этого наш портал сообщали о том, что оккупанты хотят помешать коммерческому трафику судов в Черном море.