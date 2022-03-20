В Киевской области запретили посещать леса. Об этом сообщила Вышгородская районная государственная администрация.

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Украины от 24.02.2022 N°64 "О введении военного положения в Украине", пунктом 25 части 2 статьи 15 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" от 12.05.2015 N°389-VIII и с целью предотвращения реальной угрозы возникновения пожаров в лесах и минимизации их последствий и в соответствии с п. 8 ст. 31, ст. 88 Лесного кодекса Украины, руководствуясь статьями 6, 39, 41 Закона Украины "О местные государственные администрации", Правилами пожарной безопасности в лесах Запрещается:

Посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.

За исключением Вооруженных Сил Украины, командующими видов, отдельных родов войск вооруженных сил, управления оперативных командований, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.

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