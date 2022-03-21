Напомним, вражеские войска нанесли удар по ТРЦ вечером 20 марта. На данный момент известно, что жертвами стали по меньшей мере 4 человека. Еще один человек получил ранения, пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В то же время народный депутат Алексей Гончаренко сообщает, что количество жертв увеличилось до 6 человек
Удар по ТРЦ в Подольском районе был нанесен около 22:46.
"По прибытии, бойцы (ГСЧС) установили, что в результате вражеских обстрелов загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажи торгового центра", — говорилось в сообщении спасателей.
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Пожар на площади в 1,5 тыс. кв. метров был локализован спустя несколько часов.
По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в близстоящих жилых домах вылетели стекла.
Также в Сети появились фото изнутри разгромленного ТРЦ.