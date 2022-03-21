В Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час с 20:00 21 марта до 07:00 23 марта

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает КГГА.

"С сегодняшнего дня, 21 марта, с 20:00 в Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час. Он продлится до 07:00 23 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без спецпропусков будет запрещено передвижение по городу. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

«Напоминаем, гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп», - предупреждают в КГГА.

В то же время сообщается, что жертвами ночного ракетного обстрела оккупантами Подольского района столицы стали восемь человек.

В результате вражеского обстрела и возникшего пожара подвергся разрушениям торговый центр. Повреждены окна в жилых домах, расположенных рядом, и припаркованных авто.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в столице погибло 228 человек, ранения получили 912 человек, в том числе 16 детей.

Отмечалось, что в целом в Киеве с начала вторжения российские войска повредили 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ, 4 детских садика; в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна.