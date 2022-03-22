Об этом, как сообщает Politeka.net, заявили в Ассоциации саперов Украины.
Согласно сообщению, c началом широкомасштабной агрессии РФ против Украины специалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions ведут подсчет опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные опасные районы, загрязненные взрывоопасными предметами) Украины.
В результате, по состоянию на 21 марта, экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные районы, которые загрязнены взрывоопасными предметами) Украины, которая составляет не менее 82 525 км2.
Согласно опубликованной карте, самые пасные участки находятся на юге, востоке страны, а также в Киевской и Черниговской областях.
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«После победы указанные территории подлежат гуманитарному разминированию! Эта тяжесть также ляжет на плечи украинцев...», указывается в сообщении.
Эксперты также уточняют, что это предварительные подсчеты.
Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявлял, что для разминирования украинских территорий понадобится несколько лет.
Сил у украинских спасателей сделать это в короткий период не хватит, поэтому на помощь Украине придут спасатели из стран Европейского Союза в частности, и США, и Британии.
Также сообщалось, что в Ирпене оккупанты ставят растяжки по подъездам и возможно по дворам. Уже есть жертвы среди мирного населения.