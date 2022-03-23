Об этом, как сообщает Politeka.net, говорится в сообщении на официальном телеграм-канале КМДА.
Уточняется, что обстрелам подвергся торговый центр, дома в частном секторе и многоэтажки.
«Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома», - сообщили в КМДА.
Кроме того, утром обстрелам подвергся Шевченковский район.
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«На месте работают спасатели и медики. Сейчас возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется», - пояснили в КМДА.
Добавим, ранее появилась информация, что оккупанты ударили из «Градов» по Киеву в районе Нивок. Есть пострадавшие.
22 марта, напомним, в Оболонском районе столицы в результате обстрела оккупантов загорелся грузовик и два здания.
Ранее, 19 марта, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в столице погибло 228 человек, ранения получили 912 человек, в том числе 16 детей.
Отмечалось, что в целом в Киеве с начала вторжения российские войска повредили 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ, 4 детских садика; в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна.