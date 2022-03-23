Враг снова обстрелял Киев – повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Об этом, как сообщает Politeka.net, говорится в сообщении на официальном телеграм-канале КМДА.

Уточняется, что обстрелам подвергся торговый центр, дома в частном секторе и многоэтажки.

«Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома», - сообщили в КМДА.

Кроме того, утром обстрелам подвергся Шевченковский район.

«На месте работают спасатели и медики. Сейчас возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется», - пояснили в КМДА.

Добавим, ранее появилась информация, что оккупанты ударили из «Градов» по Киеву в районе Нивок. Есть пострадавшие.

22 марта, напомним, в Оболонском районе столицы в результате обстрела оккупантов загорелся грузовик и два здания.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в столице погибло 228 человек, ранения получили 912 человек, в том числе 16 детей.

Отмечалось, что в целом в Киеве с начала вторжения российские войска повредили 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ, 4 детских садика; в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна.