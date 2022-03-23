Киевская областная государственная администрация сообщила обновленную информацию по ситуации в регионе.

Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы. Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Броварской район

В Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской общинах - вражеская техника.

Много поврежденной гражданской инфраструктуры.

Вышгородский район

В Іванківській, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.

Славутич полностью изолирован.

Фастовский район

Оккупанты обстреляли градами с. Ясногородка.

Бучаський район

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская общины - под обстрелами. Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвиживка.

Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка - на грани гуманитарной катастрофы.

В Бородянской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской общинах – перемещение врага.

Бучанская и Немешаевская общины - враг окопался

Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель - бои.

Также сообщается, что полиция возобновляет работу в Ирпене. Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас - помощь и эвакуация мирным жителям, которые до сих пор остаются в городе.

Также спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают восстанавливать работу органов местной власти на территории города.

"Российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень. Но полицейские продолжают служить, защищать и помогать мирным людям мирного города. Потому что мы - украинцы! И вместе обязательно победим», - отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Наиболее опасные направления в Киевской области:

Житомирская трасса

Буча-Ирпень-Гостомель

Немешаево

Дмитрівськагромада

Макарівськагромада

Мощун

Север Вышгородского района

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