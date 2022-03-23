Киевская областная государственная администрация сообщила обновленную информацию по ситуации в регионе.
Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы. Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Броварской район
В Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской общинах - вражеская техника.
Много поврежденной гражданской инфраструктуры.
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Вышгородский район
В Іванківській, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.
Славутич полностью изолирован.
Фастовский район
Оккупанты обстреляли градами с. Ясногородка.
Бучаський район
Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская общины - под обстрелами. Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвиживка.
Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка - на грани гуманитарной катастрофы.
В Бородянской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской общинах – перемещение врага.
Бучанская и Немешаевская общины - враг окопался
Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель - бои.
Также сообщается, что полиция возобновляет работу в Ирпене. Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас - помощь и эвакуация мирным жителям, которые до сих пор остаются в городе.
Также спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают восстанавливать работу органов местной власти на территории города.
"Российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень. Но полицейские продолжают служить, защищать и помогать мирным людям мирного города. Потому что мы - украинцы! И вместе обязательно победим», - отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Наиболее опасные направления в Киевской области:
- Житомирская трасса
- Буча-Ирпень-Гостомель
- Немешаево
- Дмитрівськагромада
- Макарівськагромада
- Мощун
- Север Вышгородского района
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