Советник главы МВД Украины Антон Геращенко показал трофеи, которыми завладели ВСУ во время боя под Киевом.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 28-е сутки воюют с российскими оккупационными войсками. Украинцы остановили наступление врагов и успешно отражают позиционные атаки врага. Советник главы МВД Антон Геращенко показал, какое трофейное оружие удалось получить защитникам Украины во время боя под Киевом.

"Пока наши союзники раскачиваются с поставками оружия, наши бойцы успешно воюют трофейным.

На фото три пулемета Калашникова с большим запасом патронов, захваченные вчера при штурме Ирпеня.

Произведены кстати в ****** Беларуси", - написал Геращенко, демонстрируя три единицы пулеметов Калашникова.

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