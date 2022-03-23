На двадцать восьмой день от вторжения России в Украину стало известно, что оккупанты не только обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, но еще и нарушают всевозможные права человека. Сейчас Вооруженные силы Украины сдерживают наступление РФ — планы Кремля о захвате в Киеве провалились, сообщается на телеграм-канале главы Ирпеня Александра Маркушина.

Стало известно, что ночью над северо-западной окраиной Киева российские военные применили запрещенные фосфорные боеприпасы. Ориентировочная зона поражения – Гостомель и Ирпень. Такую информацию представил глава Ирпеня Александр Маркушин.

"Использование таких видов оружия против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций", - говорит Маркушин.

Отметим, использование таких видов оружия врагами против мирного населения является нарушением Женевских конвенций 1949 года.

Также сообщается, что полиция возобновляет работу в Ирпене. Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас - помощь и эвакуация мирным жителям, которые до сих пор остаются в городе.

"Российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень. Но полицейские продолжают служить, защищать и помогать мирным людям мирного города. Потому что мы - украинцы! И вместе обязательно победим», - отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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