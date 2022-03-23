Российские захватчики признаются родным, что война в Украине превзошла их потери в Чечне, а по уровню сопротивления – Сирию, при этом они откровенно ненавидят свою власть и понимают, что никто не относится к ним, как к людям. Об этом говорится в перехваченных разговорах оккупантов, которые опубликовала пресс-служба СБУ.

«Прикинь, мы там (под Чернобылем, - ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пид**сы еб**е. Наше государство я всех ненавижу, на**й», - говорит оккупант, который захватывал ЧАЭС, а сейчас пытается взять в осаду Киев.

Сейчас он лишь ждет возможности вернуться, чтобы в дальнейшем «косить от службы больничными». В надежде выжить он не гнушается ни шаманскими обрядами, ни молитвами и «заздравными» свечами.

А пока захватчики "поправляют" здоровье привыкшим способом – водкой. «Да я тут уже столько водки выпил, что за всю жизнь не выпивал», – признается солдат.

Напомним, ВСУ уничтожили колонну обеспечения оккупантов: «теперь кто-то недоест, недоспит, недстреляет»

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