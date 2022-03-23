С сегодняшнего дня 23 марта 330 учебных заведений 36 общин Киевщины возобновили свою работу. Об этом сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.
Дистанционно образовательный процесс происходит в 54% образовательных учреждений Области. Всего это 117,5 тыс учеников.
Белоцерковский - 13 общин, 168 школ, 44621 учеников;
Бориспольский – 3 общины, 21 школа, 5875 учеников;
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Броварский-2 общины, 17 школ, 19316 учеников;
Бучанский-2 общины, 8 школ, 9756 учеников;
Вышгородский - 1 община, 5 школ, 736 учеников;
Обуховский – 6 общин, 61 школа, 19280 учеников;
Фастовский – 9 общин, 50 школ, 17865 учеников.
Обучение восстанавливается в общинах всех районов, где позволяет оперативная обстановка. В 33 общинах учебный процесс приостановлен, или продолжаются каникулы.
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