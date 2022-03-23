Российские оккупанты снова обстреляли Киев в среду, 23 марта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двух пострадавших госпитализировали", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 21 марта русские войска совершили ракетный обстрел Подольского района Киева. Погибло восемь человек. Взрыв разрушил ТРЦ и вызвал пожар.
Также были повреждены близлежащие дома.
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Оказалось, что ракетный удар захватчики осуществили после того, как мужчина выложил в интернет перемещение техники ВСУ возле торгового центра. Его задержала СБУ.
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