Российские оккупанты снова обстреляли Киев в среду, 23 марта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двух пострадавших госпитализировали", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 марта русские войска совершили ракетный обстрел Подольского района Киева. Погибло восемь человек. Взрыв разрушил ТРЦ и вызвал пожар.

Также были повреждены близлежащие дома.

Оказалось, что ракетный удар захватчики осуществили после того, как мужчина выложил в интернет перемещение техники ВСУ возле торгового центра. Его задержала СБУ.

Напомним, защитники Украины окружили врага под Киевом, подробности

Как сообщала Politeka, у оккупантов, которые пытаются взять в осаду Киев, сдают нервы: "столько водки за всю жизнь не выпивал"

Также Politeka писала, что дети вернулись к учебе на Киевщине: сколько школ возобновили работу