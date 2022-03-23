Сегодня стало известно, что наши воины снова успешно уничтожили несколько единиц бронетехники противника. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети Фейсбук, сопроводив заявление еще и мотивированным роликом.

«Работают десантники! В районе села Макаров Киевской области наши воины успешно уничтожили несколько единиц бронетехники противника с помощью ПТРК отечественного производства "Стугна-П". Да держать! Желаем вам еще больше метких попаданий!

Видео предоставлено ДШВ ВСУ» - сказано в подписи под показанным видео, в сети сразу же поддержали наших воинов.

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Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за предательства - отход подразделений российских оккупационных войск с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

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