Сегодня стало известно, что наши воины снова успешно уничтожили несколько единиц бронетехники противника. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети Фейсбук, сопроводив заявление еще и мотивированным роликом.
«Работают десантники! В районе села Макаров Киевской области наши воины успешно уничтожили несколько единиц бронетехники противника с помощью ПТРК отечественного производства "Стугна-П". Да держать! Желаем вам еще больше метких попаданий!
Видео предоставлено ДШВ ВСУ» - сказано в подписи под показанным видео, в сети сразу же поддержали наших воинов.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Исчезновение" главы Минобороны РФ Шойгу: у Зеленского решили отреагировать
"Действует на период военного времени": Кабмин выдал решение, которое коснется тысяч украинцев
Беларусь накапливает технику, а враг под Мариуполем деморализован: новые данные Минобороны
Оккупанты запустили циничный фейк об Одессе, стараясь посеять панику: сделано заявление
«Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению.
Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за предательства - отход подразделений российских оккупационных войск с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
Напомним, враг несет потери, сдается в плен и бросает технику: новые данные Генштаба ВСУ
А еще Politeka сообщала, что вечерние сводки Генштаба: Мариуполь продолжает держаться, на Слобожанщине оккупанты несут большие потери
Также Politeka писала, что Микки Рурк записал обращение и заявил, что молится за украинцев: видео