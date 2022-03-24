Из-за существенных потерь русские захватчики проводят призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных.

Кроме того, продолжается привлечение наемников, набор которых осуществляют российские частные военные компании – пишет Politeka.net со ссылкой на новую сводку Генштаба ВСУ.

Так, согласно новым данным, руководством оккупантов принят ряд решений о снятии с хранения и направление в воинские части, которые восстанавливают боеспособность, устаревшей бронетехники.

На временно занятых врагом территориях фиксируются случаи изъятия грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники у предпринимателей и фермеров.

В связи с тем, что цели, которые были поставлены перед началом войны с Украиной не были выполнены в установленные сроки, руководством РФ принято решение о корректировке планов по ведению дальнейших боевых действий.

Вместе с тем, российское военное руководство осуществляет переброску на территорию Беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружения и военной техники из военных округов. Цель - осуществление попытки подготовки и реализации наступательных действий для окружения Киева.

Впрочем, как отмечают в Генштабе ВСУ, оккупанты начинают осознавать, что имеющихся сил и средств недостаточно для содержания временно занятых территорий Украины и ведения оборонительных действий.

Подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают привлекаться к прикрытию отдельных участков белорусско-украинской границы.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.

Также Politeka.net писала, что силы ВСУ в Бердянске уничтожили огромный корабль, которым хвастались россияне.

Кроме того Politeka.net сообщала, что украинцев насильно вывозят в РФ.