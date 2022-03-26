Жителей района призывают оставаться в безопасном месте и, по возможности, не выходить на улицу и не открывать окна.

Депутат от «Слуги народа» Елена Криворучкина на своей стрнице в Фейсбуке рассказала, что сегодня под Киевом произошел очередной ракетный удар по нефтебазе. Жертв и пострадавших нет.

«На месте происшествия находится ГСЧС, но к тушению не приступают в связи с возможностью повторного обстрела. Призываю жителей района оставаться в безопасном месте и, по возможности, не выходить на улицу и не открывать окна - продукты горения топлива опасны и очень вредят здоровью», – Елена Криворучкина.

Также она призвала жителей района оставаться в безопасном месте и, по возможности, не выходить на улицу и не открывать окна - продукты горения топлива опасны и очень вредят здоровью.

«24 марта около 20:00 в с. Калиновка Фастовского района в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием. По состоянию на 6 год. 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы», - сообщали во время первого возгорания.

Отмечается, что угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

Напомним, украинские защитники в десятый раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.

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Кроме того Politeka писала, что, по словам Арестовича, у оккупантов серьезные проблемы, фронт практически замер.