За весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 общин Киевщины, что составляет 49,2%, всего более 500 объектов Киевской области. О ситуации по состоянию на 27 марта сообщила областная администрация.
За минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры области.
Критических разрушений нанесено в общинах:
Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровском, Великодимерській.
Самые опасные направления:
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- Житомирская трасса,
- Буча-Ирпень-Гостомель,
- Немешаево,
- Дмитриевская община,
- Макаровская община,
- север Вышгородского района
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодимерськой общин.
Ситуация контролируемая:
- Белоцерковский район,
- Бориспольский район,
- Обуховский район.
Бучаський район.
Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская общины - обстрелы.
Белогородская община-ракетные удары и обстрелы градами (в частности в с. Белогородка и Святопетровское).
Село Гореничи-минометный обстрел.
Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка - на грани гуманитарной катастрофы.
Почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.
Броварской район.
В Барышевском, Калитянській и Великодимерськой общинах - вражеская техника.
Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.
Вышгородский район.
В Іванковськой, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.
Славутич полностью изолирован.
Фастовский район.
Обстрелы в г. Боярка - четверо раненых, среди них - ребенок.
Новоселки и Тарасовка - обстрелы жилых районов.
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