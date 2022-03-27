В областной администрации сообщили, где сейчас обстрелы, вражеская техника и гуманитарная катастрофа.

За весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 общин Киевщины, что составляет 49,2%, всего более 500 объектов Киевской области. О ситуации по состоянию на 27 марта сообщила областная администрация.

За минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры области.

Критических разрушений нанесено в общинах:

Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровском, Великодимерській.

Самые опасные направления:

Житомирская трасса,

Буча-Ирпень-Гостомель,

Немешаево,

Дмитриевская община,

Макаровская община,

север Вышгородского района

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодимерськой общин.

Ситуация контролируемая:

Белоцерковский район,

Бориспольский район,

Обуховский район.

Бучаський район.

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская общины - обстрелы.

Белогородская община-ракетные удары и обстрелы градами (в частности в с. Белогородка и Святопетровское).

Село Гореничи-минометный обстрел.

Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка - на грани гуманитарной катастрофы.

Почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.

Броварской район.

В Барышевском, Калитянській и Великодимерськой общинах - вражеская техника.

Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.

Вышгородский район.

В Іванковськой, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.

Славутич полностью изолирован.

Фастовский район.

Обстрелы в г. Боярка - четверо раненых, среди них - ребенок.

Новоселки и Тарасовка - обстрелы жилых районов.

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