Это была целенаправленная акция врага.

Работники ГСЧС ликвидируют последствия обстрела объектов инфраструктуры в Киевской области. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ГСЧС. (Чтобы посмотреть видео – проскрольте вниз)

Оккупанты уничтожили склад, где хранились продукты всех сетевых магазинов Украины.

"Состав продуктов питания был заполнен на 100%... Вот рядом они на 10% заполнены, ни одна ракета туда не упала. Это направлена была акция уничтожения продуктов питания", - отметил Петр Киселев-и. о. начальника ГУ ГСЧС в Киевской области.

Отмечается, что враг готовит гуманитарную катастрофу.

"По Киевской области все нефтебазы уничтожаются, все склады уничтожаются. Это готовится гуманитарная катастрофа для населения", - добавил он.

Мэр Броваров Игорь Сапожко добавил, что во время обстрела враг применил даже запрещенные кассетные бомбы.

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