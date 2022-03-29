Работники ГСЧС ликвидируют последствия обстрела объектов инфраструктуры в Киевской области. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ГСЧС. (Чтобы посмотреть видео – проскрольте вниз)
Оккупанты уничтожили склад, где хранились продукты всех сетевых магазинов Украины.
"Состав продуктов питания был заполнен на 100%... Вот рядом они на 10% заполнены, ни одна ракета туда не упала. Это направлена была акция уничтожения продуктов питания", - отметил Петр Киселев-и. о. начальника ГУ ГСЧС в Киевской области.
Отмечается, что враг готовит гуманитарную катастрофу.
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"По Киевской области все нефтебазы уничтожаются, все склады уничтожаются. Это готовится гуманитарная катастрофа для населения", - добавил он.
Мэр Броваров Игорь Сапожко добавил, что во время обстрела враг применил даже запрещенные кассетные бомбы.
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