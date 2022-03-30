В результате войны около 300 тыс. кв. км загрязнены взрывоопасными предметами.
Об этом сообщил в телеэфире первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
"Враг оставляет после себя множество неприятных "сюрпризов", - сказал он.
Что касается Киева, то больше всего взрывоопасных предметов в микрорайонах Виноградарь и Оболонь.
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По словам первого заместителя министра внутренних дел, с 24 февраля текущего года подразделения ГСЧС обезвредили более трехсот взрывоопасных предметов, в т. ч. одну авиационную бомбу. Также очистили около 14 га территории.
Отметим, ранее в ГСЧС отметили, что оккупанты массово минируют населенные пункты страны и предупредили о видах взрывоопасных предметов, которые оставляют захватчики.
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