В результате войны около 300 тыс. кв. км загрязнены взрывоопасными предметами.

Об этом сообщил в телеэфире первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Враг оставляет после себя множество неприятных "сюрпризов", - сказал он.

Что касается Киева, то больше всего взрывоопасных предметов в микрорайонах Виноградарь и Оболонь.

По словам первого заместителя министра внутренних дел, с 24 февраля текущего года подразделения ГСЧС обезвредили более трехсот взрывоопасных предметов, в т. ч. одну авиационную бомбу. Также очистили около 14 га территории.

Отметим, ранее в ГСЧС отметили, что оккупанты массово минируют населенные пункты страны и предупредили о видах взрывоопасных предметов, которые оставляют захватчики.

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