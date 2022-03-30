Председатель Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк вечером 30 марта сообщил о ситуации в регионе.
На Полисском направлении отмечают движение вражеских войск вдоль государственной границы Украины с Республикой Беларусь. Одновременно оккупационные войска продолжают аккумулировать в районе Чернобыльской АЭС и Зоны отчуждения.
На Броварском направлении состоялся частичный вывод подразделений из района оккупированной русскими оккупантами в направлении границы с РФ.
Наиболее опасными направлениями остаются
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- Населенные пункты вдоль Житомирской трассы
- Буча-Ворзель-Гостомель
- Немешаево, Дмитровская община, Макаровская община
- север Вышгородского района.
- Территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянского, Великодимерської территориальных общин Броварского района.
В целом разрушения зафиксировано в 35 из 69 территориальных общин Киевской области, что составляет 50,7 %.
Ситуация по районам:
- Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы: ситуация контролируемая.
- Бучанский район: ситуация подконтрольная в большинстве общинах напряженная.
- Броварской район: в результате боевых действий на территории Броварского района нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду. В результате вражеских обстрелов есть много поврежденных домов местных жителей.
- Вышгородский район: ситуация в районе остается напряженная, но контролируемая. Вышгородская, Петровская и Пірнівска ТГ без изменений, населению оказывается необходимая помощь, осуществляется патрулирование улиц. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района. Минометным огнем были обстреляны окрестности села Лютеж, жертв и разрушений нет.
В оккупированных Іванковской, Дымерской и Полесской ТГ гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.
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