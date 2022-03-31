Что может значить отвод войск от столицы.

В Пентагоне отреагировали на заявления рф о сокращении военной активности под Киевом. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, отведено лишь небольшое количество войск, передает CNN со ссылкой на прессслужбу ведомства.

"Было ли какое-то движение каких-то российских подразделений от Киева за последние сутки или около того? Да. Мы думаем, что да. Небольшое количество. Но мы считаем, что это перегруппировка, а не настоящий уход", – заявил Кирби.

По его словам, Россия не смогла захватить Киев, однако столицу еще нельзя считать безопасной.

"РФ не удалось выполнить свою задачу по покорению Украины. Но они все еще могут применять массовую жестокость против страны, в частности против Киева. Мы видим это даже сегодня по продолжающимся авиаударам по столице", - добавил Кирби.

Отметим, в Генштабе ВСУ заявили, что рф отводит войска от Киева для ротации.

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