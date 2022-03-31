В Бучанском районе от авиаудара врага пострадало одно из сел района. Об этом 31 марта сообщает Нацполіція региона.
В результате атаки врага полностью разрушено несколько жилых домов граждан.
Кроме того, в Фастовском районе в результате боевых действий повреждения получил объект инфраструктуры. Пожар ликвидировали работники ГСЧС, после чего следователи зафиксировали последствия.
На Вышгородщине сутки прошли без активных боевых действий.
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С Черниговского и Дымерского направления сотрудники полиции во взаимодействии с органами местного самоуправления, спасателями и Красным Крестом способствовали эвакуации более 460 человек.
В Броварском районе ситуация контролируемая, сотрудники полиции и в дальнейшем усиленно несут службу.
Напомним, в Пентагоне назвали, где будут нанесены авиаудары.
Как сообщала Politeka, Арестович предупредил, где будут бои, а откуда враг частично идет
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