В Бучанском районе от авиаудара врага пострадало одно из сел района. Об этом 31 марта сообщает Нацполіція региона.

В результате атаки врага полностью разрушено несколько жилых домов граждан.

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Кроме того, в Фастовском районе в результате боевых действий повреждения получил объект инфраструктуры. Пожар ликвидировали работники ГСЧС, после чего следователи зафиксировали последствия.

На Вышгородщине сутки прошли без активных боевых действий.

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С Черниговского и Дымерского направления сотрудники полиции во взаимодействии с органами местного самоуправления, спасателями и Красным Крестом способствовали эвакуации более 460 человек.

эвакуация, автобус

В Броварском районе ситуация контролируемая, сотрудники полиции и в дальнейшем усиленно несут службу.

Напомним, в Пентагоне назвали, где будут нанесены авиаудары.

Как сообщала Politeka, Арестович предупредил, где будут бои, а откуда враг частично идет

Также Politeka писала, что пограничники на Киевщине поймали диверсанта