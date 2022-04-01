Село Перемога Барышевского района Киевской области было освобождено от оккупантов, но претерпело разрушения. Более того, российские войска заминировали все село, чтобы никто не сбежал. Об этом сообщает Киев Оперативный и публикует кадры.
Оккупантов в селе было около 2 тысяч и они больше месяца находились на территории села. Люди оказались в заложниках у оккупантов. Российкие военные не выпускали из села людей и их телефоны отобрали. А в тех домах, где никто не жил, грабили и забирали все
Селу досталось от оккупантов – разрушенные заборы, дома. Они сами все обстреливали, но людям рассказывали, что это якобы делают бойцы ВСУ. Их ложь не останавливало даже то, что местные видели все своими глазами и прекрасно знали, что обстрелы вели россияне.
"Обстрел, еще через 10 минут обстрел. Это нелюди, это рашисты, хуже немцев. Не было еще такого отношения к людям, это просто страшно. Они как звери", - вспоминает местная жительница.
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Напомним, оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.
Кроме того Politeka писала, что от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины.
Также Politeka сообщала, что под Харьковом оккупанты устроили украинцам террор на дороге.