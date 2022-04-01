Село Перемога Барышевского района Киевской области было освобождено от оккупантов, но претерпело разрушения. Более того, российские войска заминировали все село, чтобы никто не сбежал. Об этом сообщает Киев Оперативный и публикует кадры.

Оккупантов в селе было около 2 тысяч и они больше месяца находились на территории села. Люди оказались в заложниках у оккупантов. Российкие военные не выпускали из села людей и их телефоны отобрали. А в тех домах, где никто не жил, грабили и забирали все

Селу досталось от оккупантов – разрушенные заборы, дома. Они сами все обстреливали, но людям рассказывали, что это якобы делают бойцы ВСУ. Их ложь не останавливало даже то, что местные видели все своими глазами и прекрасно знали, что обстрелы вели россияне.

"Обстрел, еще через 10 минут обстрел. Это нелюди, это рашисты, хуже немцев. Не было еще такого отношения к людям, это просто страшно. Они как звери", - вспоминает местная жительница.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

Звуки взрывов в Кривом Роге: жителям пояснили ситуацию и просят не паниковать

Авто почернели от огня: появились подробности и кадры с места расстрела волонтеров

Идут в контратаку: в Генштабе сообщили об успехах ВСУ и потерях противника

Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Показать еще

Напомним, оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.

Кроме того Politeka писала, что от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины.

Также Politeka сообщала, что под Харьковом оккупанты устроили украинцам террор на дороге.