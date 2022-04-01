Оккупантов в селе было около 2 тысяч и они больше месяца находились на территории села.

Село Перемога Барышевского района Киевской области было освобождено от оккупантов, но претерпело разрушения. Более того, российские войска заминировали все село, чтобы никто не сбежал. Об этом сообщает Киев Оперативный и публикует кадры.

Оккупантов в селе было около 2 тысяч и они больше месяца находились на территории села. Люди оказались в заложниках у оккупантов. Российкие военные не выпускали из села людей и их телефоны отобрали. А в тех домах, где никто не жил, грабили и забирали все

Селу досталось от оккупантов – разрушенные заборы, дома. Они сами все обстреливали, но людям рассказывали, что это якобы делают бойцы ВСУ. Их ложь не останавливало даже то, что местные видели все своими глазами и прекрасно знали, что обстрелы вели россияне.

"Обстрел, еще через 10 минут обстрел. Это нелюди, это рашисты, хуже немцев. Не было еще такого отношения к людям, это просто страшно. Они как звери", - вспоминает местная жительница.

Напомним, оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.

Кроме того Politeka писала, что от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины.

Также Politeka сообщала, что под Харьковом оккупанты устроили украинцам террор на дороге.