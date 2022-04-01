В Киеве по-прежнему опасно, возвращаться в город еще рано. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает ВВС.
"Риск погибнуть (в Киеве) все еще высок. Поэтому всем тем, кто хочет вернуться, мой совет: подождите еще немного", - заявил Кличко.
По его словам, к северу и к востоку от Киева ведутся "ожесточенные бои".
Ранее Генштаб ВСУ в очередной сводке заявил о том, что военным удалось вернуть контроль над населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях, над населенными пунктами Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.
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Напомним, Верховная Рада установила вознаграждение за передачу техники оккупанта: названы точные суммы.
Как сообщала Politeka, Детские игрушки, старые купоны и сковородки: бойцы ВСУ показали жлобство оккупантов-мародеров.
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