Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столице по-прежнему опасно и возвращаться в город еще рано.

В Киеве по-прежнему опасно, возвращаться в город еще рано. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает ВВС.

"Риск погибнуть (в Киеве) все еще высок. Поэтому всем тем, кто хочет вернуться, мой совет: подождите еще немного", - заявил Кличко.

По его словам, к северу и к востоку от Киева ведутся "ожесточенные бои".

Ранее Генштаб ВСУ в очередной сводке заявил о том, что военным удалось вернуть контроль над населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях, над населенными пунктами Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

Напомним, Верховная Рада установила вознаграждение за передачу техники оккупанта: названы точные суммы.

Как сообщала Politeka, Детские игрушки, старые купоны и сковородки: бойцы ВСУ показали жлобство оккупантов-мародеров.

Также Politeka писала, что В Запорожской области произошел обмен пленными: в Офисе Президента рассказали, сколько украинцев вернулись домой.