Волонтеры из Киева просят помощи, чтобы создать производство формы и экипировки для Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны

Команда киевских волонтеров, которые с первых дней войны помогают ВСУ, ТрО и украинцам, попавшим в гуманитарную катастрофу в Чернигове, Харькове и на Киевщине хотят закупить экипировку для ВСУ и ТрО, а также наладить свое производство высококачественной формы.

"Дорогие мои друзья! Я представляю Гуманитарный штаб "Мешок". Работаем с первых дней войны. Помогая нам, вы помогаете пожилым неимущим людям, детям. Воинам, стоящим на защите нашего государства. Вы приближаете нашу Победу. А мы просто выполняем свою работу. 5375 4141 1898 1322 Монобанк. 0991353532 Андрей

Благодарю Вас! Вместе мы сила!" - говорится в сообщении.

Для уточнения информации с волонтерами можно связаться в телеграм-канале и на странице в Facebook.