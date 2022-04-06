В Киевской области мужчина погиб от взрыва его заминированного автомобиля.

Житель села в Киевской области, не дожидаясь зачистки деоккупированной территории, направился туда, чтобы забрать свой автомобиль, однако машина оказалась заминированной россиянами, и мужчина погиб от взрыва.

Об этом сообщили в полиции Киевщины в Facebook.

Инцидент произошел 4 апреля. 32-летний житель села Гоголев направлялся в село Плоске, где отыскал свой автомобиль.

"Мужчина пренебрег инструкциями правоохранителей, не стал ждать зачистки территории, сел в авто и поехал домой. Во дворе дома мужчина открыл багажное отделение легковушки, после чего произошел взрыв. Мужчина получил травмы черева и таза несовместимые с жизнью. Как оказалось, автомобиль был заминирован российскими военными.

После этого инцидента полиция еще раз обратились к гражданам, которые возвращаются на освобожденные от оккупантов территории. Не трогать предметы и вещи, заранее не проверенные специалистами.

"Советуем возвращаться в помещения после того, как взрывотехники проведут проверку дорог и помещений. В случае обнаружения подозрительных предметов, не прикасайтесь к ним, огородите территорию и немедленно звоните по телефону на спецлинию "102", - отметили в полиции.

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