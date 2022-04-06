В киевской госадминистрации рассказали, сколько людей погибли и пострадали с начала военного вторжения россии.

В Киеве за 40 дней полномасштабного российского вторжения погибли 89 мирных лиц, среди них 4 ребенка, ранены – 398 человек, среди них – 20 детей. Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в столице ведут перечень пострадавших из-за воздушных атак объектов. Так, уже известно, что от вражеских ударов оккупанта с 24 февраля повреждены 167 жилых домов разных типов, 44 школы, 26 детских садов и 1 детский дом. Также повреждения получили 11 административных зданий. Масштабы повреждений разные: большие, средние и незначительные.

Также от действий российского агрессора пострадали: 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

Администрация Киева призывает жителей столицы не терять бдительности и при первых сигналах воздушной тревоги следовать в укрытие. Сегодня в Киеве стало безопаснее, но все еще остается угроза воздушных атак. Выехавших из столицы просят пока воздерживаться от возвращения.

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