Жители Киева сообщают о том, что в городе вновь звучат взрывы.

В ЗСУ поспешили успокоить: идет разминирование территорий.

«Сохраняйте спокойствие и бдительность», - призвали жителей столицы в ЗСУ.

Тем временем в Бучанском городском совете предупредили, что освобожденные районы Киевской области напичканы минами с gsm-сенсорами и детекторами металла.

Военные саперы просят еще некоторое время не возвращаться в города и поселки, которые были оккупированы россиянами.

В то же время стало известно о новой трагедии – в Черниговской области на противотанковой мине подорвался фермер на тракторе.

В результате взрыва водитель погиб. Полицейские установили, что 42-летний местный житель трактором вывозил мусор. Возвращаясь полем к селу, он попал на заминированный российскими оккупантами участок и наехал на противотанковую мину.

Ранее, 11 апреля, около 15 часов в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге в селе Красное Черниговского района взорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва водитель погиб.

Полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. Машина наехала на противотанковую мину.

Полиция призывает граждан быть очень внимательными и осторожными! Особенно – на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов.

Напомним, некоторые оккупанты уже начали осознавать, что они натворили на мирной Украине.

Также сообщалось, что дома в Украине после войны будут строить по новым правилам.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупант в разговоре с женой озвучил распоряжение Путина: сравнять украинские города с землей.