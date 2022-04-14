Таким образом у горожан есть возможность поучаствовать в подготовке Киева к праздникам. Как заявили в КГГА, Пасху в столице будут праздновать, как всегда, несмотря на военное положение.
«Даже в условиях военного положения Пасху мы должны встретить, как это всегда было в Киеве раньше», - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Несмотря на просьбу властей не спешить возвращаться в Киев, на въезде в город образовались пробки – люди хотят как можно быстрее оказаться дома.
«Если в центре города мы раздвигаем блоки, чтобы освободить движение, то в окрестностях Киева мы этого сделать не можем. Это рекомендация военных, потому что война до сих пор не закончилась. А убирать то, что строилось месяц – опрометчиво, как минимум", - пояснили в КГГА.
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Добавим, что в то же время в Минобороны Украины заявили, что не ожидают прекращения боевых действий со стороны противника после 9 мая.
«Враг пока не оставляет цели захватить всю Украину и Киев в том числе, и ситуация довольно сложная. Поэтому стоит еще немного подождать. И будем видеть, как будет динамично развиваться ситуация, в том числе и на востоке», - сказала в ходе телемарафона замминистра обороны Анна Маляр.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве слышны взрывы - продолжается разминирование.
Также Politeka.net писала, что украинцам пообещали компенсации за разрушенное или поврежденное из-за войні жилье.
Кроме того Politeka.net сообщала, что, по словам одного из военнослужащих рф, Путин отдал приказ сравнять украинские города с землей.