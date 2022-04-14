Украина нанесет ответный удар, если москва ударит по Киеву, об этом рассказал в интервью советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
Так, Арестович заметил, что Украина отреагирует, если Москва посмеет снова обстреливать Киев.
"Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву ", – сказал Алексей Арестович. Он добавил, что на каждый выстрел по украинским органам управления у украинцев «найдется своя резьба".
"Нужно быть аккуратными в вопросе поднятия ставок. Возможности у нас прекрасные по рф. То, что мы их пока не используем... У каждой войны есть степень эскалации. Хотите эскалировать - давайте эскалировать ", - сказал Арестович в интервью Марку Фейгину.
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Также известно, ВСУ в очередной ударили по аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов.
Информацию подтвердил советник главы ОП Алексей Арестович.
«Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены», - сообщил Арестович, опубликовав также видео.
Напомним, мост в Харьковской области взлетел на воздух вместе с вражеской техникой.
Также сообщалось, что в украинской разведке раскрыли циничный план оккупантов, которые стянули в Украину мобильные крематории.
Кроме того сообщалось, что в Черном море пылает российский крейсер.