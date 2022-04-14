Нужно быть аккуратными в вопросе поднятия ставок, считает Арестович.

Украина нанесет ответный удар, если москва ударит по Киеву, об этом рассказал в интервью советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Так, Арестович заметил, что Украина отреагирует, если Москва посмеет снова обстреливать Киев.

"Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву ", – сказал Алексей Арестович. Он добавил, что на каждый выстрел по украинским органам управления у украинцев «найдется своя резьба".

"Нужно быть аккуратными в вопросе поднятия ставок. Возможности у нас прекрасные по рф. То, что мы их пока не используем... У каждой войны есть степень эскалации. Хотите эскалировать - давайте эскалировать ", - сказал Арестович в интервью Марку Фейгину.

Также известно, ВСУ в очередной ударили по аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов.