В Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 российских оккупантов. Также ему удалось уничтожить и прорывавшийся в Киев экипаж вражеской БТР.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Так, в разведке рассказали, что мужчина с позывным «Волк» после захода оккупационных войск на Киевщину предоставлял силам ВСУ точную информацию о дислокации врага. Кроме того, имея собственное спортивное и охотничье оружие, провел несколько вылазок в тылу врага.

Как результат – ликвидировано 12 военнослужащих противника, которые патрулировали и обеспечивали охрану вблизи местного храма УПЦ МП, который использовался как опорный пункт и состав медикаментов и горючего.

Кроме того, во время одной из попыток прорыва десанта противника на БТР в сторону Киева, с дистанции около 100 метров на заранее выбранной позиции, нанес поражение личному составу противника, который находился на броне.

В разведке отмечают, что точное количество ликвидированных оккупантов назвать сложно, но все кто был на броне, были уничтожены.

Также "Волк" помогал эвакуироваться гражданскому населению, среди которых были дети.

Напомним, оккупант признался, что это россия обстреливает свою же территорию - Брянскую область, чтобы подставить Украину.

Также Politeka.net писала, что, согласно данным британской разведки, россияне потеряли два ключевіх военно-морских объекта.

Кроме того Politeka.net сообщала, что оккупанты больше не смогут производить свои ракеты "Кинжал".