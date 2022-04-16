В Сети появились печальные кадры из Гостомеля Киевской области. Город одним из первых принял на себя удар российских захватчиков.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть не только почерневшие от обстрелов жилые дома и разбомбленные улицы, но и сгоревший самолет «Мрия».

«Так сейчас выглядит Гостомель, который одним из первых принял волну российской агрессии 24 февраля. Здесь покоится «Мрия», самый большой самолёт в мире, установивший множество рекордов. Впереди - длинный путь восстановления», - говорится в комментарии к кадрам.

Добавим, что потеря самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия стала ударом для всего мирового авиационного сообщества.

«Укроборонпром», который владел Мрией через «Авиалинии Антонова», заявил — строительство новой обойдется в $3 млрд и займет более 5 лет.

ГП «Антонов» уже обратилось к международному авиационному сообществу и всем неравнодушным людям с призывом общими усилиями возродить легендарный самолет Ан-225.

Тем временем в Гостомеле еще на неделю продлили комендантский час, который длится с 6:00 7 апреля и должен был закончиться в 6:00 14 апреля. Теперь он продлится до 6 утра 20 апреля.

Напомним, мэр Бучи рассказал новые подробности вскрытия братских могил.

Также сообщалось, что Алексей Арестович оценил вероятность применения ядерного оружия россией.

Кроме того Politeka.net писала, что на Киевщине местній житель устроил охоту на оккупантов.