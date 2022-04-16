16 апреля российские оккупанты вновь обстреляли столицу.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.

"Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте пожалуйста сигналами воздушной тревоги!"- призывал мэр.

Он обратился к киевлянам, которые ранее выехали и уже собираются возвращаться в столицу, пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах.

Ранее сообщалось, как многотысячная группировка оккупантов была успешно остановлена 80 бойцами под Киевом.

Как сообщала Politeka, мэр Бучи рассказал новые подробности вскрытия братских могил.

Напомним, памятник архангелу Михаилу на площади в Бородянке чудом уцелел после обстрелов.