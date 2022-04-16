На въезде в Киев образовались пробки длиной в километры, через что не могут проехать мчс, медики, военные и гуманитарная помощь.

Об этом сообщает Киевская военная администрация.

"Вот такие пробки, длиной в километры стоят на въезде в Киев. В таких пробках не могут проехать гуманитарная помощь, мчс, медики, коммунальщики, военные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столицу ежедневно возвращаются 40-50 тысяч человек.

"Это создает опасность для самого же населения. Мы просим людей! Не возвращайтесь! Киев и область снова начали обстреливать! Не игнорируйте воздушных тревог!"- отмечают в военной администрации.

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