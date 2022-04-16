На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины в Киеве переименовали три железнодорожные станции.
Переименование связано с тем, что станции носили названия, связанные со страной-агрессором. Об этом сообщается на сайте Киеврады.
В Киевсовете уточнили, что новые названия получили следующие станции:
- железнодорожная станция "Киев-Октябрьский" переименована в станцию "Грушки";
- железнодорожная станция "Киев-Московский" - на станцию "Киев-Демеевский";
- железнодорожная станция "Киев-Петровка" - на станцию "Почайна".
Ранее сообщалось, как многотысячная группировка оккупантов была успешно остановлена 80 бойцами под Киевом.
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