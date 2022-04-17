В Киеве и области уменьшили продолжительность комендантского часа. Начиная с 17 апреля, она продлится с 22:00 до 5:00.
Об этом сообщает телеграм-канал Виталия Кличко
Ранее комендантский час в Киеве и области длился с 21:00 до 6:00. Зато теперь она будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше, то есть с 22:00 до 5:00.
Ранее сообщалось, как многотысячная группировка оккупантов была успешно остановлена 80 бойцами под Киевом.
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