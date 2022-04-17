Ранее комендантский час в Киеве и области длился с 21:00 до 6:00. Зато теперь она будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше, то есть с 22:00 до 5:00.

Ранее сообщалось, как многотысячная группировка оккупантов была успешно остановлена 80 бойцами под Киевом.

Как сообщала Politeka, мэр Бучи рассказал новые подробности вскрытия братских могил.

Напомним, памятник архангелу Михаилу на площади в Бородянке чудом уцелел после обстрелов.