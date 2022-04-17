В Бородянке Киевской области спасатели продолжают разбирать завалы после российской оккупации. Из-под них уже достали тела 41 погибшего.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

В ведомстве сообщили, что 16 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ достали тело еще одного погибшего.

"Всего с 6 апреля из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города, на 5 - работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как многотысячная группировка оккупантов была успешно остановлена 80 бойцами под Киевом.

Как сообщала Politeka, мэр Бучи рассказал новые подробности вскрытия братских могил.

Напомним, памятник архангелу Михаилу на площади в Бородянке чудом уцелел после обстрелов.