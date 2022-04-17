В Бородянке Киевской области спасатели продолжают разбирать завалы после российской оккупации. Из-под них уже достали тела 41 погибшего.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.
В ведомстве сообщили, что 16 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ достали тело еще одного погибшего.
"Всего с 6 апреля из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города, на 5 - работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека", - говорится в сообщении.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Полякова разразилась гневом в адрес Киркорова: "Я презираю..."
Оккупанты принудительно вывозят людей из Изюма: подробности беспредела
Угроза удара по Украине ядерным оружием, в ЦРУ оценили риски: "Учитывая потенциальное отчаяние Путина..."
Оккупант выдал масштабные планы Путина относительно Украины: «Если до 10 мая…»
Ранее сообщалось, как многотысячная группировка оккупантов была успешно остановлена 80 бойцами под Киевом.
Как сообщала Politeka, мэр Бучи рассказал новые подробности вскрытия братских могил.
Напомним, памятник архангелу Михаилу на площади в Бородянке чудом уцелел после обстрелов.