Укрзализныця сообщает о начале работ по восстановлению железнодорожного моста в Киевской области. Так, в работе задействованы железнодорожники Львовского мостостроительного поезда, а также специалисты Госспецслужбы транспорта.
В настоящее время идет обустройство ростверков и временных опор, после чего начнется установка пролетного строения. Восстановление моста позволит Укрзализныци вернуть железнодорожное сообщение с рядом городов-сателлитов Киева. Работы планируется завершить к 8 мая.
Отметим, что на странице Укрзализныци в Facebook также показали видео, которое было снято на этом железнодорожном мосту. На кадрах можно увидеть специалистов, которые занимаются восстановлением переправы.
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