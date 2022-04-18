В Киевской области за время полномасштабного вторжения российские оккупанты нанесли разрушения 120 учебным заведениям. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.
Он отметил, что обнаружили разрушенными или поврежденными:
- 5 учреждений профессионально-технического образования,
- 68 учреждений общего среднего образования,
- 44 учреждения дошкольного образования,
- 3 учреждения внешкольного образования.
"Сейчас проводится фотофиксация и обследование учреждений образования. Также разрабатываются планы организации образовательного процесса", - добавил Павлюк.
Отметим, по данным Минобрнауки, дистанционная форма обучения организованы в более чем 12 тыс. учреждениях общего среднего образования Украины, а к учебе вернулись более чем 3,6 млн учеников.
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Также количество временно перемещенных детей, которые присоединились к обучению из других областей, достигает почти 81 тыс. человек.
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Как сообщала Politeka, оккупанты решили раздать украинских детей в российские семьи: 130 тысяч уже были вывезены
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