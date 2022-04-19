Речь идет об оппозиционере Алексее Навальном, который сейчас, напомним, находится в исправительной колонии.

О том, что житель Бучи Илья Навальный, погибший во время оккупации города войсками России, оказался дальним родственником российского политика Алексея Навального украинской службе «Би-би-си» сообщил их общий родственник, староста села Новое Залесье Павел Навальный.

«Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед», — заявил Павел Навальный. Сам он, по данным «Би-би-си», приходится политику троюродным братом.

Соседи нашли Илью Навального 12 марта с простреленной головой, рядом с телом лежал паспорт. По словам жителей Бучи, его убили именно российские военные. Предполагается, что именно из-за того, что он оказался однофамильцем российского оппозиционера.

Отметим, что, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мирные переговоры между Украиной и Россией затормозились после появления кадров из Бучи.

"Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишеней мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия", — сказал он, заверив, что Анкара продолжит прикладывать усилия для достижения "удовлетворительного для сторон и международного сообщества" результата.

Тем временем в Сети появляется все больше и больше рассказов очевидцев и выживших резни в Буче.

Так, стало известно, как оккупанты на глазах у супруги расстреляли местного жителя Валерия Петровича. В момент нападения мужчина находился в своем дворе, в домашней одежде, без оружия. Его убили автоматной очередью, без предупреждения. На глазах у супруги просто подняли автомат и выстрелили в голову.

Она просила похоронить убитого мужа, на что получила ответ: "Пусть лежит!".

Также сообщалось, что стали известны новые подробности зверств россиян в Буче.

Кроме того Politeka.net писала, что на Печерске в Киеве прохожий обнаружил растяжку с гранатой.