На своей странице в Instagram Навальный отметил, что убийцы мужчины бросили его паспорт «демонстративно» - возле тела.

«Рядом с мертвым телом на земле лежит паспорт на фамилию “Навальный”. Это один из убитых в украинском селе Буча. Навальный Илья Иванович.



Все обстоятельства указывают на то, что убили его из-за фамилии. Потому и паспорт бросили рядом демонстративно. Совершенно невиновного человека путинские палачи (ну а как еще назвать их? не “российские солдаты” же) убили за то, что мы с ним однофамильцы. Видимо, надеялись, что родственник…», - написал Навальный.

При этом оппозиционер признался, что не знает действительно ли является ли убитый мужчина его родственником.

«Он родом из того же села, что и мой отец. Так что, может быть, и родственник, но вообще в том селе много Навальных», - пояснил российский политик.

Оппозиционер также заявил, что войну в Украине «развязал бесноватый маньяк, одержимый какими-то бреднями о геополитике, истории и устройстве мира».

Навальный уверен, что «этот маньяк» не сможет остановиться сам.

«Долг каждого сделать хоть какой-то, хоть самый небольшой вклад в то, чтобы остановить эту войну и отстранить Путина от власти. Протестуйте, где можете и как можете. Агитируйте, как можете и кого можете…», - призвал российский оппозиционер.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Бучи Илья Навальный, погибший во время оккупации города войсками России, оказался дальним родственником российского политика Алексея Навального.

Об этом рассказали в украинской службе ВВС со ссылкой на их общего родственника, старосту села Новое Залесье Павла Навального.

«Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед», – рассказал староста, который, по утверждению журналистов, сам приходится политику троюродным братом.

Напомним, оккупанты вывели с Харьковщины остатки батальонной тактической группы.

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