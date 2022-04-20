Парень с позывным "Змей" в свои 20 лет встал в ряды территориальной обороны в Буче и принимал участие в освобождении региона от российских оккупантов. Так, в соцсети появилось видео, на котором показали "Змея" с его побратимами из 114-й бригады территориальной обороны.

Оказалось, что бойцы остановили колону вражеской техники, которая вошла в село Дмитровка Бачанского района. Для них это по сути был первый бой. Особенно отличился "Змей" – 20-летний терробороновец 21 раз выстрелил из РПГ 7 и фактически остановил всю колону вражеской техники.

"Дальше дело было за ВСУ! В общем, долго стоять этой колоне не пришлось: пришлось гореть и бежать!", - говорится в подписи к видео, которое опубликовали в телеграмм-канале "Правда Геращенко".

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