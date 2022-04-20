Несовершеннолетнего жителя Бучанского района Киевской области подозревают в передаче врагу информации о Вооруженных силах Украины. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
По данным следствия, в период временной оккупации села на территории Бучанского района Киевской области 17-летний местный житель добровольно перешел на сторону врага.
Он передавал представителям российской армии сведения об жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию, за что получал материальное вознаграждение и привилегии от оккупантов.
Кроме того, подозреваемый вместе с военнослужащими вооруженных сил рф проник в одно из домов на территории села, откуда они тайно похитили чужое имущество. Несовершеннолетнему жителю Киевщины сообщено о подозрении в государственной измене и тайном похищении чужого имущества. За совершенное молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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