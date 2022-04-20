Как сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, вывезти ее невозможно.

«Около 16:00 саперы будут обезвреживать. Прошу всех, кто есть сейчас в микрорайоне СМУ немедленно перейти в центральную часть города!

Сейчас микрорайоном будет проезжать автомобиль Мунварты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня!",- призвал Маркушин.

Напомним, в освобожденной от российских оккупантов Киевской области продолжается разминирование населенных пунктов. В частности, силами ГСЧС и военных в течение 18 апреля было обезврежено 508 взрывоопасных предметов, а с момента освобождения области - 16,501 предмет.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Ранее заместитель председателя офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в Житомирской области уже разминированы восемь населенных пунктов.

Также, напомним, сообщалось, что в Киеве на Печерске нашли растяжку с гранатой.

Кроме того Politeka.net писала, что российский истребитель, бомбивший жилые кварталы Чернигова, теперь превращен в груду металла.

Также в Сети появились кадры из разгромленного лагеря врага на Киевщине.